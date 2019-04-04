درة تودع الشتاء بـ"عدسات ملونة" و"بالطو طويل"

شاركت الفنانة التونسية درة، متابعيها، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بأحدث إطلالة لها عبرت من خلالها عن توديعها لفصل الشتاء.

ونشرت درة صورتها وهي مرتدية "بالطو" طويل أسود اللون، معلقة عليها: "أواخر الشتاء"، كما أنها استخدمت عدسات لاصقة ذات لون "عسلي".

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وتباين ردود أفعال متابعي الفنانة التونسية، حيث أعجب البعض بإطلالتها وعلقوا: "سكر وربنا"، "جميلة جدًا"، بينما عبر آخرون عن عدم إعجابهم عن ارتدائها للعدسات اللاصقة: "ما حبيت اللوك الجديد"، "ليه اللينسيز سلامتك"، "إنتي قمر بدون العدسات".

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