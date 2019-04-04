بوما تحتفل بمرور 60 عامًا على إطلاق دُمية "باربي" بهذه المجموعة الجديدة.. شاهدي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - للاحتفال بمرور 60 عامًا على إطلاق دمية باربي، دخلت بوما في شراكة مع شركة "باربي" لتقديم تشكيلة من الأحذية الرياضية والقطع الجاهزة.

منذ أن طُرحت دمية باربي في الأسواق في 9 مارس 1959، أصبحت واحدة من أكثر الوجوه المعروفة في العالم، ولا يمكننا إنكار تأثيرها الثقافي.

وإلى جانب تطورها المهني وتوليها أزيد من 100 مهنة مختلفة، لطالما أحبت باربي الرياضة والأزياء، وتعاونت مع العديد من الماركات العالمية الشهيرة.

وقد صممت ماركات الأزياء الراقية مثل موسكينو، وجيفنشي، وفيرساتشي، وكريستيان ديور، وغيرها، ملابس للدمية بمقاس 11 بوصة على مر السنين.

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لكن بوما هي التي جلبت باربي إلى عالم الأزياء الرياضية، إذ صممت نسخة من حذائها الشهير "Nova" المستوحى من أرشيف التسعينيات بلوحة ألوان مستوحاة من دمية باربي.

وتأتي الأحذية بألوان زهرية وزرقاء وصفراء نابضة بالحياة ومصنوعة من الجلد المدبوغ، وتتميز بنعل مكتنز يذكرنا بنمط الحذاء القبيح من التسعينيات، ويأتي مزينًا من خلف الكعب بشعار باربي الشهير.

كما يشمل التعاونُ قميصًا رياضيًا بسحاب أمامي، "تيشرت" باللون الوردي، جوارب، وبنطلون الليغينغز للسيدات والأطفال.