الخلط بين المتضادين سمة أزياء سارة طايل 2019.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رصدت كاميرا "فوشيا" كواليس حفل عرض أزياء المصممة المصرية، سارة طايل، التي قدمت خلاله مجموعة متميزة من الأزياء التي تجمع الضدّين، إذ تحاول إدخال تغييرات جوهرية في أزياء 2019.

وكشفت مصممة الأزياء سارة طايل في لقاء مع "فوشيا" عن الفكرة المستوحاة من الجمع بين الشقين والضدين، وعلى رأسهما "الأبيض والأسود"، لافتة إلى أنّ الشقين (الشيء وعكسه) يمثلان الليل والنهار، لكن وهما مجتمعان يمثلان اليوم الكامل، وهذه الفكرة وراء تصميماتها الجديدة للعام الجاري.

وأشارت إلى أنّ عرضها الذي يضم 17 قطعة هو في حقيقة الأمر يعبر عن الاكتمال بالخلط بين الشقين المتضادين، لكن ليس مناصفة؛ كأن تكون القطعة الأعلى بلون والأسفل بلون مختلف، ولكن عبر طريقة تصميم يتماهى فيها اللونان.