تدابير بسيطة لتنشيط الجهاز اللمفاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يعمل الجهاز اللمفاوي على تدعيم جهاز المناعة من خلال طرد السموم والمواد الضارة من الجسم، مثل ما يعرف "بمسببات اضطراب الغدد الصماء" “Endocrine disruptor”، بحسب البروفيسور ميشائيل فرايتاج.

وأوضح أستاذ الطب العام الألماني، أن مسببات اضطراب الغدد الصماء المعروفة أيضا باسم "الهرمونات البيئية" تؤدي – ولو بكميات صغيرة - إلى اختلال التوازن الهرموني بالجسم مسببة العديد من المتاعب الصحية والجمالية مثل سرطان الثدي والسيلوليت وجفاف البشرة وتساقط الشعر وزيادة الوزن، بالإضافة إلى الصداع والانتفاخ.

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وأضاف فرايتاج، أنه يمكن تنشيط الجهاز اللمفاوي ببعض التدابير البسيطة مثل شرب السوائل بمعدل لا يقل عن 2 لتر يوميا والتغذية الصحية المتوازنة الغنية بالفيتامينات والمعادن، مع المواظبة على ممارسة الرياضة بمعدل لا يقل عن 3 مرات أسبوعيا.

ومن المهم أيضا تدليك الجسم بواسطة فرشاة عدة مرات أسبوعيا، مع إجراء التصريف اللمفاوي من حين إلى آخر.

جدير بالذكر أن الجهاز اللمفاوي هو جهاز دوراني يجري فيه سائل اللمف الشفاف، الذي يميل لونه إلى الصُفرة. ويشبه هذا السائل في تركيبه تركيب الدم، إلا أنه لا يحتوي علي كريات الدم الحمراء، بل كريات الدم البيضاء.