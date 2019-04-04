بالصور| أصالة وابنتها بإطلالة متشابهة في أحدث "فوتو سيشن"

خضعت المطربة السورية أصالة نصري وابنتها شام لجلسة تصوير حديثة معًا لصالح إحدى المجلات العربية بعدسة المصور محمود عبدالسلام، الذي نشر الصور عبر حسابه بموقع تبادل الصور "إنستجرام". وظهرت أصالة وشام بالإطلالة ذاتها، إذ ارتديا "بلوزة" بيضاء ذو ياقة سوداء ونظارة طبية وأقراط باللون الأخضر، ما أظهر التناغم بينهما في الملامح والأزياء. Advertisements وكانت أصالة قد طرحت أغنيتها الجديدة "بنت أكابر"، على تطبيق "deezer"، قبل أيام قليلة، تمهيدًا لطرحها رسميًا على قناتها بموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات الشاعر أبو نعمة، ألحان محمود خيامي، وتوزيع على فتح الله، وهي الأغنية الأولى لأصالة التي تغني فيها باللهجة الصعيدية. ​

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