فوائد الرمان يقاوم السرطان وينشط الدورة الدموية

ذكر الله الرمان ثلاث مرات في القرآن الكريم، فجانب أن له مذاق مميز، له أيضا العديد من الفوائد الصحية التى لا تعد من كثرتها، فيتميز بخصائص مضادة للأكسدة ومضادة للفيروسات ومضادة للأورام، بالإضافة إلى أنه مصدر غني للفيتامينات وخاصة "A و C وE"، وكذلك حمض الفوليك، فعرض موقع "organic facts" بعض الفوائد منها:

يعمل على تنشيط الدورة الدموية

ينصح به الأطباء بعد الشفاء من أي مرض لتنشيط الدورة الدموية، وإعادة الجسم لطبيعته مره أخرى، بالإضافة إلى أنه غني بالمواد المضادة للأكسدة التي تعمل على منع أكسدة الكولسترول الضار في الجسم، كما أنه يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية.

علاج بعض الأمراض الجلدية

يستخدم الرمان لتطهير الجلد والحد من الالتهابات، وتنظيف البشرة والتخلص من أثار الحروق.

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يساعد في تهدئة المعدة

يعمل على تهدئة اضطرابات المعدة وتخفيف الشعور بالغثيان، والتخلص من تقرحات المعدة، كما أنه يعمل على تهدئة الإسهال الناجم عن من مشاكل الجهاز الهضمي.

الوقايا من السرطان

يعمل على تدمير الخلايا السراطانية المختصة في سرطان الثدي، وذلك لاحتوائه على مستويات عالية من مضادات الأكسدة تسمى الفلافونويد.

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