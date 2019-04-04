مكياج سموكي على طريقة نادين نجيم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 أبريل 2019 11:58 صباحاً - يلجأ خبراء التجميل الى ابراز جمال نادين نجيم التي تتميز ببشرتها السمراء وجمالها الشرقي عينيها ، من خلال أنواع المكياج التي تعتمدها، وسنختار لك مكياج السموكي. اليك طريقة تطبيق مكياج على طريقة نادين نجيم.



مكياج عيون سموكي :

-استخدِمي كريم أساس مطابق للون بشرتكِ، لإخفاء كلّ العيوب والبثور

-انحتي وجهَكِ بالبرونزر لبشَرة سمراء ومتوهّجة

-ضعي الظلالَ الأبيضَ اللامعَ عند الزاوية الداخلية للعين

-استخدِمي الظلالَ الأسودَ بشكل دخاني على الجَفن العلوي المتحرك



-انتقلي الى الظلال البُنّي الداكن، عند الخط الفاصل بين الجفنين العلوي الثابت والمتحرك

-فتّحي تحت الحاجب بالظلال البيج المشرق

-انتقلي الى الجفن السفلي، واستخدِمي الظلالَ الأسود تحت خط الرموش

-طبّقي الرموش المستعارة الكثيفة والطويلة.



-ارسُمي الأيلاينر المجنّح على الجفن العلوي، بشكل يبدأ رفيعاً عند الزاوية الداخلية، ليعرُض تدريجياً بشكل جانح، كلما اتجهتِ نحو الزاوية الخارجية

-ضعي الكحلَ الأسودَ داخل الجفن السفلي

-استخدِمي طبقات عدة من الماسكرا لتكثيف الرموش

-اكتفي بأحمر الشفاه الزهري الفاتح، لتسليط الضوء على جمال عينيك.

كما اعتمدت نادين نجيم المكياج الترابي مع العدسات الزيتية. لهذا النوع من المكياج أنتِ بحاجةٍ الى الابتعاد عن الألوان البرونزية، في تأسيس البشَرة، والاكتفاء بتوحيد لون الوجه مع القليل من الاشراق على منطقة الأنف والوجنتين.



اعتمدي مكياج على طريقة نادين نجيم وتألقي في جميع المناسبات

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