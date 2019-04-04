نصائح لمنع جفاف البشرة في رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 أبريل 2019 11:58 صباحاً - تصبح بشرتك خلال الصيام في رمضان شاحبة ومرهقة لذلك تتطلب عناية خاصةً. لذلك، فإن العناية والاهتمام بالبشرة وترطيبها أمر ضروري للحدّ من جفافها. خبيرة التجميل شذى أيوب تكشف لك في ما يأتي حيل بسيطة ناجحة لمنع جفاف البشرة في رمضان والمحافظة على جمالها وصحتها.



نصائح تعيد الحيوية للبشرة الشاحبة والجافة:

اشربي الماء يومياً وبكثرة للحفاظ على ترطيب البشرة خلال أوقات الصيام، كل ما عليك فعله هو شرب 8 أكواب من الماء يومياً لمنع جفاف البشرة في رمضان.



تناولي الخضراوات والفاكهة الغنية بالماء كوجبة رئيسية بعد الإفطار.



الأقنعة هي صديقتك الصدوقة لـ جفاف البشرة في رمضان ، وللحفاظ على بشرة نضرة ومشدودة وخالية من المشاكل.



اهتمي بالأغذية التي تحتوي على فيتامين (c)، فهي هامة جداً لنضارة بشرتك، وبإمكانك استخدام الكريمات والسيروم التي تحتوي عليه كعناية ليلية.

Advertisements

تابعي أيضاً:

وصفات منزلية تخلص العروس من شحوب البشرة في رمضان

دليل العناية بالبشرة خلال شهر رمضان

بالفيديو:العناية بالبشرة في رمضان مع نهى الحارثي