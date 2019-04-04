استوحي الكعكة موضة الموسم من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 أبريل 2019 11:58 صباحاً - تواكب السيدات موضة تسريحات الشعر لتختار الصيحات التي تقنعها. إحدى هذه التسريحات هي الكعكة موضة الموسم، فتتميز موديلات تسريحات رفع الشعر باسلوب الكعكة بالأناقة والعفوية والبساطة، ويمكنك اعتمادها بأساليب متنوعة فائقة السحر والجمال.



وفيما يلي ألبوم صور لتسريحات الكعكة موضة الموسم على طريقة كعكة شعر ميغان ماركل المفضلة، وهي الكعكة المنخفضة والمرفوعة مع الفرق الوسطي البارز التي شاهدناها على رؤوس العديدات من النجمات في مناسبات البساط الأحمر. فأي منهن برأيك أتقنتها لتكون مصدر إلهام لتسريحة شعرك في مناسباتك الخاصة هذا الموسم؟.



اطلعي على ألبوم الصور صور لتسريحات الكعكة موضة الموسم ، وتعرفي الى الكعكة المنخفضة والمرفوعة مع الفرق الوسطي الكلاسيكي بخصلات مسحوبة بإتقان إلى الخلف أو بخصلات رفيعة متدلية أو مع الضفائر العصرية والمبتكرة الملفوفة حول الكعكة لإطلالات ساحرة وملهمة مليئة بالتميز والسحر والحيوية والرقي.

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