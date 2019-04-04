كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 أبريل 2019 11:58 صباحاً - تبحث العديد من السيدات عن لوك جديد فتختار قصّات الشعر القصير، الكاريه Carré أو البوب. Bob ولمن تبحث عن أفكار ملهمة لتحديث قصّة شعرها القصيرة، تعرفي الى قصة الشعر القصير موضة صيف 2019

هذه مجموعة من الموديلات المتنوّعة لقصّة البوب القصيرة التي تهافتت العديد من النجمات حول العالم لاعتمادها بأساليب مختلفة عصريّة ومبتكرة تتماشى مع خطوط موضة الشعر.







Emilia Clarke



قصّة البوب القصيرة الحاضرة في كبرى المناسبات، كانت من أبرز القصّات التي لاقت رواجاً بين النجمات، في العديد من المناسبات والمهرجانات العالميّة، سواء القصيرة منها أو الطويلة بطول متماثل على الجانبين بأسلوب إيما روبتس Emma Roberts أو بنهايات حادّة كقصّة إيميليا كلارك Emilia Clarke أو بخصلات متفاوتة في الطول بين الجانبين، كقصّة ناعومي واتس Naomi Watts وتشارليز ثيرون Charlize Theron.



أمّا لجهة طرق تصفيف قصّة الكاريه يمكن التنويع بين تمليس خصلات الشعر بأسلوب لوسي هالي Lucy Hale أو تمويجها بأسلوب عفويّ كأليكسا تشانغ Alexa Chung وهايلي بالدوين Hailey Baldwin، أيضاً يمكن اعتماد أسلوب الشعر المبتلّ مع هذه القصّة من خلال استعمال الجل أو الزيت الخاصّ بتصفيف الشعر بأسلوب دوا ليبا Dua Lipa وكايلي جينير Kylie Jenner.







وللمسة عصريّة فيها الكثير من التحدّي، يمكن اعتماد هذه قصّة البوب مع غرّة بأسلوب أماندلا ستنبيرغ Amandla Stenberg .



شاهدي أجمل وأحدث الشعر القصير موضة صيف 2019 واعتمدي منها هذا الربيع ما يليق بأسلوبكِ وذوقكِ.