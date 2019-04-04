انت الان تتابع تفاصيل خبر خرق جديد لاتفاق سوتشي.. قتيل وجريحان بقصف للنظام على إدلب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 4 أبريل 2019 11:13 صباحاً - قُتل مدني وجرح آخران، اليوم الأربعاء، في قصف مدفعي لقوات النظام السوري ومجموعات مسلحة تابعة لإيران، على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا، في انتهاك لاتفاق سوتشي.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر في الدفاع المدني، قولها إن القصف استهدف مدينتي اللطامنة وكفرزيتا وقرية الحواش في ريف حماة، وقريتي عابدين والقصابية بريف إدلب الجنوبي.

وأوضحت أن مدنياً قُتل وجرح اثنان في القصف، مشيرةً إلى أن طواقم الدفاع المدني تواصل عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض.

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وتشكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي منطقة "خفض تصعيد" بموجب اتفاق أبرم في سبتمبر 2017، بين تركيا وروسيا وإيران في أستانة عاصمة كازاخستان.

واتفاق سوتشي أبرمته تركيا وروسيا في سبتمبر 2018 بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر 2018.

ومنذ بداية العام الجاري، تزايدت هجمات قوات نظام بشار الأسد الذي تدعمه روسيا، والمجموعات الموالية لإيران على منطقة "خفض التصعيد"، منتهكةً اتفاق "سوتشي"، وهو ما تسبب في مقتل 176 مدنياً.