الحلم أصبح حقيقة.. 17 ألف فتاة بريطانية بأسماء "أميرات ديزني"

حلم يراود كل فتاة منذ نعومة أظافرها أن تصبح كأميرات ديزني، تلك الشخصيات الخيالية التي تعتبرها الفتيات حلمًا تسعى لتحقيقه من خلال تقمص شخصياتهن وتسمية أنفسهن بالشخصية التي تتناسب معها.

وحقق الآباء البريطانيين حلم بناتهن وذلك وطبقا لآخر الإحصائيات فإن الآباء قد حققوا هذه الأحلام لأطفالهم بالفعل، حيث تم تسمية 17ألف طفلة بريطانية على أسماء مستوحاة من عالم ديزني، منذ عام 1996، خاصةً بعد انتشار الفيلم الشهير"frozen"، بحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وأحتل اسم بطلة فيلم "frozen"، إلسا، المرتبة الأولى، كأفضل اسم تم إطلاقه على 3101 طفلة منذ إطلاق الفيلم في عام 2013.

وكان المركز الثاني من نصيب بطلة فيلم"The Princess and the Frog"، الذي كان يحمل اسم "تيانا"، الذي عُرض عام 2009، حيث أطلق الاسم على 2931 طفلة.

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وكانت المرتبة الثالثة من نصيب بطلة فيلم "Maleficent"، والتي كانت تجسد شخصية "أورورا".

وأشارت الإحصائيات إلى أن تلك الظاهرة بدأت بقوة في عام 1996، إذ حصل 188 طفلا فقط على أسماء مستوحاة من ديزني، مقارنة بـ1775 طفلا في عام 2017، ويبدو أن هذا الاتجاه سيستمر في الأعوام المقبلة.

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