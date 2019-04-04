بالفيديو| بـ"جملة وقبلة".. أول تعليق لـ ريم البارودي على انفصال "سعد وسمية"

ردت الفنانة ريم البارودي، على سؤالها بشأن رأيها في انفصال طليقها أحمد سعد من زوجته سمية الخشاب.

واكتفت "البارودي" بقول: "لا تعليق"، موجهة قُبلة للجمهور، ردًا على سؤال مراسل برنامج "عرب وود" المذاع على قناة "روتانا": "كل الناس نفسها تعرف تعليق ريم البارودي على انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب".

يشار إلى أن ريم البارودى تجاهلت نبأ انفصال "سعد وسمية" عبر حسابها الرسمي على الإنستجرام، مستمرة في نشر كواليس مسلسل "قيد عائلي"، الذي تشارك فيه.

كان الفنان أحمد سعد، أعلن انفصاله عن زوجته الفنانة سمية الخشاب، صباح الخميس الماضي، ونشر على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة له مع أبنائه، مُعلقًا: "أنا قررت الانفصال عن الفنانه سمية الخشاب، أتمنى لها السعادة والتوفيق"، مضيفًا: "أتمنى ربنا يقدرني على الحب والعطاء لأغلى حاجة عندي أولادي".

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وقالت الفنانة سمية الخشاب، إنها أوكلت محاميها الخاص لرفع دعوى طلاق للضرر من زوجها المطرب أحمد سعد، حيث أنها اتخذت قرارها بالانفصال عنه قبل أشهر عدة، بحسب قولها.

وأضافت "الخشاب"، في تصريح سابق لـ"الوطن"، أن محاميها تواصل مع سعد، أمس، وقال له نصا: "سمية هتمشي في إجراءات الطلاق، فأنت حابب نقعد ونتفاهم بهدوء ولا نمشي في الإجراءات"، مضيفة: "فوجئ المحامي بشتيمة سعد له، وتهديده بإيذائي حال سفري للتكريم خارج مصر، بدعوي أنني ما زلت علي ذمته، وهو ما أرجعه إلي شعوره بالغيرة من نجاحاتي، وظهوري في أكثر من مقابلة تليفزيونية بعد نجاح كليبي الأخير "بتستقوي".

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