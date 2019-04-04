تزوجت لاعب كرة فلسطيني ورأست قناة.. معلومات عن "ماما نجوى" في عيد ميلادها

تحل اليوم، ذكرى ميلاد الفنانة والإذاعية المصرية نجوى إبراهيم، صاحبة الـ73 عامًا، والتي أثْرَت الحياة الإعلامية بالعديد من البرامج، أحبها الأطفال قبل الكبار، وحفرت اسمها في تاريخ السينما من خلال أعمالها الخالدة.

"ماما نجوى" هو لقب شهير حصلت عليه نجوى فؤاد، بالرغم من صغر سنها وقتها، حيث يعرفها المصريون وأطفال جيل الثمانينات وأوائل التسعينات بهذا الاسم.

نشأتها

ولدت نجوى إبراهيم في 4 أبريل 1946، بمدينة القاهرة، وحصلت علي شهادة الثانوية العامة المصرية من مدرسة مصر الجديدة الثانوية بنات، ثم تخرجت في كلية أداب قسم اجتماع، وبدأت كمذيعة في التلفزيون العربي في القاهرة عام 1965.

رحلة نجاحها

عملت "ماما نجوى" بالتليفزيون، وتدرجت في المناصب، لتثبت التزاما وحضورًا طاغيًا، ما أهلها للحصول على لقب المذيعة المثالية، إلى أن وصلت لتكون رئيسة قناة النيل للأسرة والطفل في عام 1995.

تجربتها السنيمائية

12 فيلمًا، هو حصيلة نجوى إبراهيم السينمائية، حيث بدأت في السبعينات من خلال فيلم "الأرض، الذي يعد انطلاقتها لعالم الشاشة الكبيرة.

تهافت عليها المخرجون لتقف أمام كبار النجوم، مع محمود ياسين في "السادة المرتشين" و"الرصاصة لاتزال في جيبي"، ومع الراحل محمود عبد العزيز في حتى "آخر العمر"، ومع الرحل محمود المليجي في فيلم "الأرض"، ومع أحمد زكي في فيلم "المدمن".

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ومن أفلامها أيضًا "فجر الإسلام"، "العذاب فوق شفاه تبتسم "، "حتى آخر العمر"، "خائفة من شئ ما".

مسلسلاتها

قدمت "إبراهيم" عددا من المسلسلات، منها مسلسل استعراضي للأطفال وهو "أجمل الزهور" عام 1984، و"عواصف النساء" عام 2005، كما قدمت "قيود من نار" عام 2007، ثم "أستاذ ورئيس قسم" في رمضان عام 2015.

برامجها

تألقت "ماما نجوى" التي أحبها الأطفال بتقديم برامج متنوعة منها "6/6"، و"اخترنا لك"، وكان برنامج مشهور أقبل عليه كثير من الجماهير، وبرنامج "فكر ثواني واكسب دقايق" الذي كان ينتظر الجمهور موعد بثه لاستمتاع به.

ومن برامجها أيضًا "صباح الخير يا مصر"، ومساء الخير يا مصر، وكان بصحبتها "بقلظ" "الشخصية العروسة" التي أحبها الأطفال، وكان يقوم بأداء صوت الشخصية الفنان الراحل سيد عزمي، وحصلت على لقب المذيعة التليفزيونية الأولي في العالم العربي عام 1995.

حياتها الزوجية

تزوجت الفنانة الإعلامية من لاعب كرة القدم الفلسطيني مروان كنفاني، وهو زوجها الأول، وانفصلت عنه بعدما أنجبت منه حكم وناصر، وبعدها تزوجت مرة أخرى من الإعلامي أحمد فوزي، ولسوء الحظ لم يستمر زواجهما كثيرًا، لتنتقل بعد ذلك للزيجة الثالثة والأخيرة، من رجل الأعمال السعودي عاصم القزاز، ثم انفصلت عنه، وبعدها لم تتزوج مرة أخرى.

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