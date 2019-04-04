أحذيةٌ "مريحة" وبألوان زاهية تُناسب عروس 2019!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلقتْ شركةُ "Birdies" والمعروفة بأحذيتها الفاخرة وجمعها ما بين الراحة الطويلة الأمد ونعومة النعال؛ مجموعتها المصممة خصيصًا لتُناسب العروس في حفل زفافها.

وشملت مجموعتها الجديدة، ثلاثة أحذية بأنماط مختلفة، وبألوانٍ زاهية، وزخارف صاخبة وأخرى بسيطة، فيما تتميز جميعها باستخدام تقنية الوسادة المستجيبة للسبع طبقات وتجعل النعال مريحة للغاية، وجرى كذلك التغليف بقماش الساتان، لمنح المجموعة مظهرًا رائعًا، يمكنه العيش لسنوات.

الطرازُ الأول من هذه المجموعة جاء باللونين الذهبي والزهري، ومفتوحًا من مُقدمة القدم ويحتوي على صفين من شراشيب القماش.

Advertisements

الطرازُ الثاني جاء باللونين الأبيض والزهري الفاتح، ومغلقًا من الأمام مزينًا بالزخارف الكريستالية، مما يجعله مثاليًا لحفلات الزفاف أو يمكنك الانتقال بسهولة من الكعب العالي إلى هذه الحذاء المريح.

أمّا الطرازُ الثالث فجاء باللونين البيج الأقرب للذهبي والوردي الغامق، ومغلقًا من المُقدمة، بينما جرى استبدال الزخارف الكريستالية، بكرةٍ مصنوعة من شراشيب القماش، استقرّت في مُقدمته، بينما أحاطت حبات الكريستال الناعمة بنعله الخلفي.