"ابني مش بيتكلم".. ما أسباب تأخر النطق عند الأطفال وطرق علاجه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

يشكو كثير من الآباء تأخر نطق الكلام لدي أطفالهم، ويراودهم القلق خاصة عند مقارنة الطفل بأقاربه وأقرانه، الذين هم في نفس سنه أو أصغر منه.

ونصحت فاطمة محمود، استشاري نفسي وتربوي، الآباء قبل الذهاب إلى أخصائي التخاطب، أن يسألون أنفسهم سؤالين الأول كم يبلغ عمر الطفل؟، والثاني متى نعتبر أن هناك تأخر لغوى عند الطفل؟

وقالت فاطمة، على الآباء معرفة مراحل تطور اللغة عند الطفل أولًا إذ تتكون من مرحلتين كالتالي:

أولا: مرحلة ما قبل اللغة

1 - السنة الأولى من عمر الطفل: يعبر الطفل عن احتياجاته الأساسية للأكل والشرب بالصراخ والبكاء.

2 - مرحلة السجع من سن ( 3-5 ) أشهر يبدأ الطفل خلالها في إصدار أصوات متقطعة تعبر عن حالته النفسية مثل ( مو – بو – كا ... إلخ).

3 - مرحلة المناغاة من سن ( 6- 12 ) شهرًا يصدر الطفل خلالها أصوات أكبر مثل ( اغغغ – مواه .. إلخ ) وتعتبر هذه الأصوات موحدة، ولا تختلف من بيئة لأخرى أو من لغة لأخرى.

ثانيًا: مرحلة اللغة

تبدأ من دخول الطفل سن السنتين: يبدأ الطفل يبدل الأصوات بكلمات لها معنى ومفهومة

1 - مرحلة الكلمة: يبدأ الطفل في تكوين كلمة واضحة من سن ( 8 – 18 أشهر ) مع نهاية الشهر 18 من الطبيعي أن يتحدث حوالي 50 كلمة، ومع نهاية السنة الثانية حوالي 250 كلمة، أما في السنة الثالثة يحب أن يتحدث طفلك حوالي 450 كلمة.

2 - مرحلة الكلمة الرئيسية: يستخدم الطفل كلمة واحده تعبر عن جملة مثل (أشرب .. بدلا من "عاوز أشرب")، وعند سؤاله عن والديه يقول شغل بدلا من بابا في الشغل....).

3 - مع نهاية السنة الثالثة يربط الطفل الكلمات لتكوين جملة كبيرة للتعبير عن شيء معين.

لكن ما هي أسباب تأخر الكلام لدى طفلك؟

- فقدان أو ضعف السمع

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- عليك أولًا التوجه لطبيب أنف وأذن وحنجرة لمعرفة إذ كان طفلك يعاني من مشكلة تؤثر عليه.

- ضعف القدرات العقلية.. إذ توجد علاقة قوية بين ضعف القدرات العقلية وتأخر اللغة لدى طفلك.

- التوحد:

من أهم الأسباب التي تسبب تأخر الكلام لدى طفلك وجود اضطراب عقلي، ويتم تحديد ذلك من خلال مجموعة مقاييس نفسية:

1- ازدواجية اللغة: وجود أكتر من لغة من الممكن أن يشتت الطفل ويفقده اكتساب اللغة الأساسية بشكل قوى

2- فرط الحركة وتشتت الانتباه: من أهم العوامل التي من الممكن نتيجة عدم قدرته على استقبال اللغة بشكل قوى.

3 - الشلل الدماغي: من العوامل العضوية التي تؤثر على اكتساب اللغة.

4 - البيئة والعوامل الوراثية: العزلة الاجتماعية وعدم وجود بيئة مثيرة حول الطفل

5 - العوامل الخارجية: الجلوس لفترات طويلة أمام التلفزيون والكمبيوتر في السن المبكر من الممكن أن يضعف اكتساب الطفل للغة، وعدم تحدث الأم مع أبنائها في المنزل.

6- وجود مياه على مراكز النطق بالمخ.

- طرق العلاج

أولا فحص حاسة السمع عند طبيب مختص.

2 - التأكد من عدم وجود علامات توحي بأن طفلك يعاني من التوحد.

3 - في حالة التأكد من أن طفلك لا يعاني من إعاقة عقلية أو توحد عليك التوجه لأخصائي التخاطب.