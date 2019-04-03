بُرجك سيُحدد وجهتك المفضلة للسفر خلال 2019

لا تفكر كثيرًا في الوجهة التي ستتجه إليها لقضاء العطلة الصيفية هذا العام، دع برجك يختار لك لتستمتع بشكل أفضل، فلكل برج احتياجاته التي يجب أن توفرها وجهة السفر والرحلات، وبناءً عليه يتحدد الاختيار الأنسب، وفيما يلي اقتراحات الأبراج لرحلات السفر خلال 2019:

برج الحمل والسفر:

مولود هذا البرج يعشق الاستقلالية ويبحث دوماً عن المغامرة والاثارة في حياته ولا يرضى بالعادي أو القليل ويتميز بحبه للسفر واكتشاف أماكن جديدة لها روح مختلفة ومميزة لتكون لديه قصص مثيرة يرويها لأصدقائه فيما بعد ولأنه ينتمي الى المجموعة النارية فإن الطقس الحار يناسبه حتما لذا المكان المثالي لسفره بغية قضاء عطلة مثالية مليئة بالمرح والخيال هي بلد التانجو الارجنتين مع المدن المليئة بالثقافة والحياة والطبيعة الخلابة .

برج الثور والسفر:

مولود هذا البرج بحسب طبيعته الترابية يحب الاماكن الفاخرة والمبهرة وزيارة الفنادق و يبحث دوما عن الرفاهية المطلقة والاسترخاء وتدليل النفس والاستمتاع بالطعام اللذيذ والمأكولات الشهيرة وتذوق أشهى الأطباق والخدمة الرائعة والمميزة والتسوق أيضا لذلك فرنسا ستكون الرحلة الأمثل له بزيارة برج ايفل والريف الفرنسي وجبال الالب الشاهقة وشراء أجمل أنواع الألبسة الفاخرة والعطورات الباهظة الثمن .

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برج الجوزاء والسفر:

مولود هذا البرج ذو الطبيعة الهوائية يعشق المناطق التي تضج بالحياة والمارة والاكشاك والناس ويحب الانتقال والسفر من جزيرة لأخرى ومن موقع ثقافي لآخر لذا تعتبر المدن الكبيرة المليئة بتجارب جديدة هي الانسب له ولذلك الوجهة المثالية والتي تحمل هذه الصفات هي ايطاليا الرائعة مفتاح السعادة له ولن يشعر بها بلحظة ملل فهو يتنقل بين عدة مدن في كل زاوية سحر ورونق خاص وكأنه جزء من فيلم روميو وجولييت .

برج السرطان والسفر:

مولود هذا البرج عاشق للاجازات العائلية الى جانب المياه من بحار وأنهار هادرة ، وهو صاحب احساس دافئ ومحب للحياة يتحكم فيه كوكبه القمر وطبيعته المائية فهو يعشق الخيال ويهرب من الواقع أحيانا الى عالم آخر وقد يكون الجلوس في سرير مريح والافطار في مدينة صغيرة هو المناسب له تماما لذا ننصحك عزيزي باليونان حيث يمكنك الاستمتاع بالمناظر الخلابة والشواطئ الرائعة في فنادق يطغى عليا الطابع المنزلي الحميم .

برج الأسد والسفر:

مولود هذا البرج ذو الطبيعة النارية يميل لحب السيطرة والاثارة وعنوانه الفخامة فهو عاشق للرفاهية والترف ويبحث عنهما في مكان يستمتع بنشاطاته الفنية وتكون حوله أفخم ماركات العالم حيث يبحث دائما عن المثالية لذلك الامارات هي غايته لانها تشبهه فهي حطمت أكثر من رقم قياسي عالمي و تحتضن أغلى فنادق العالم وأضخم مراكز التسوق وأعلى ناطحات السحاب الى جانب سحر الرمال وأشعة الشمس .



برج العذراء والسفر:

مولود هذا البرج ذو الطبيعة الترابية اضافة الى أنه البرج الوحيد الذي تمثله أنثى ويحكمه التنظيم والتنسيق لذا نراه فضولي جداً في انتقاء مكان السفر ويبحث في كل شيء ويتميز بسياسة التحليل والمنطق والرحلة بالنسبة له هي فرصة لرؤية العالم من منظور جديد لذلك فإن اسبانيا هي البلد التي تقدم له الثقافة مع الحضارة والمهرجانات والعروض الكروية والمباني المعمارية والشوارع التاريخية والمقاهي الجميلة .

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برج الميزان والسفر:

مولود هذا البرج ذو الطبيعة الهوائية جذاب وراقي في أسلوب تعامله مع الآخرين يجمع في شخصيته الهدوء والسلام والقليل من الجنون في آنٍ معاً والوجهة المثالية له تشمل التنوع والراحة وأوقات ممتعة أيضا لذلك انكلترا هي الافضل له لقضاء عطلة مميزة برحلات المناطيد والتحليق فوق أجواء الريف الانجليزي ولهواة المسرح من هذا البرج هناك العديد من العروض الرائعة اضافة الى التنزه في الحدائق ذات الطبيعة الخلابة .

برج العقرب والسفر:

مولود هذا البرج ذو الطبيعة المائية يبحث عن الهرب من صخب الحياة من خلال الاجازة والاسترخاء والتأمل مع النفس والتواصل مع الطبيعة ورغم وجهه الجاف اللامبالي الا أنه يخفي وراءه مشاعره وسحره الخاص ويقدس خصوصيته ويبحث عن وجهة سفر رومنسية وكأنها تنقله لكوكب آخر فهو يشبه مدينة استكهولم عاصمة السويد التي تبدو باردة ولكنها إحدى أجمل مدن العالم ذات الشوارع النظيفة المليئة بالمناظر الجذابة .

برج القوس والسفر:

مولود هذا البرج ذو الطبيعة النارية سريع الملل ويسعى كمسافر للبحث عن كل جديد ويحب الغوص في رحاب الحضارات الجديدة والتي أصبحت آثارها قليلة لذا أفضل الوجهات التي تناسبه هي تركيا بمدنها المختلفة نضمن له رحلة متعددة النكهات فمن القصور الجذابة والمساجد العثمانية الى الاسواق التركية والرحلات البحرية في البوسفورو هذا يجعله يكسر شعوره بالملل وقد تكون فرصة لرؤية نجومه من ابطال الدراما التركية .

برج الجدي والسفر:

مولود هذا البرج ذو الطبيعة الترابية يفضل الرحلات التي تجمع العائلة ويسودها المرح فهو من الشخصيات التي تحب وجود الناس حولها اضافة الى طموحه وانضباطه ويسعى لان يكون هدف اجازته وعطلته الاسترخاء ويتمتع بدرجة عالية من الالتزام بالمبادئ لذا قد تكون اليابان المعروفة بالتزام شعبها هي مكانه الامثل فهو يرغب برحلة منظمة تقدم له تجربة جديدة مع الطقوس الآسيوية المتنوعة ورؤية التراث والثقافة اليابانية .

برج الدلو والسفر:

مولود هذا البرج ذو الطبيعة الهوائية هو من الشخصيات التي تحب الاستقلالية وتبحث عن الراحة الذهنية في الحياة ويهتم بالأماكن الجديدة التي يتوجب عليه اكتشافها والبحث عن التغيير والامور غير المتوقعة لترضي شغفه وحبه للثقافة وفضوله في البلدان التي عاشت تحولات جذرية في فترة قصيرة لذا آيسلندا هي المكان الأمثل له لرؤية عالم جديد لم يكتشف بعد بموقعها الرائع على البحر والتنزه في شوارعها وبيوتها الملونة .

برج الحوت والسفر:

مولود هذا البرج ذو الطبيعة المائية يملك قابلية كبيرة للتغيير ويحلم بالهدوء والبحر والاسترخاء ويفضل الاماكن الساحرة ويكون الشاطئ والرمال الصفراء مع لون البحر الأزرق أسمى غاياته لذلك جزر السيشيل شرق افريقيا ستكون وجهته الامثل حيث توصف بانها قطعة من الجنة برمال وردية وصخور من الغرانيت ومياه متدرجة الألوان وأشجار جوز الهند هذه الجزر تقدم له بيئة برية فريدة تحمل تجربة روحانية غنية قوامها اليوغا والتامل والدخول الى أعماق الذات .

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