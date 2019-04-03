بالصور..تعرف على طريقة عمل السوشي في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرنا عادل

يعتبر السوشي الأكلة المفضلة لبعض الأشخاص، إذ يحرصون على تناوله باستمرار من أماكن مختلفة، لذلك نستعرض لكم طريق عمل السوشي في المنزل لصحة أفضل لأطفالك بأبسط المكونات.

المكونات :

-قطعة من السالمون

-رز مسلوق على البخار دون ملح

-أفوكادو

-خيار

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-أعشاب البحر "النوري"

-قطع جبن كريمي

طريقة التحضير

1-يجب سلق الأرز في الماء بدرجة حرارة متوسطة حتى يتم تبخر المياه.

2-عليك تقليل درجة الحرارة إلى الربع حتى ينضج الأرز، ثم يقطع السالمون والخيار والأفوكادو وقطعة الجبن الى شرائح طولية وسميكة مثل أصابع البطاطس المقرمشة.

3-ضع أعشاب البحر "النوري" على ورق تغليف الطعام "الفيل" ووضع طبقة من الأرز وجعل تلك الطبقة متساوية من كل الجهات وكأنها طبقة رقيقة ونضع في المنتصف بالطول كمية مناسبة من حشو السالمون والأفوكادو أو الخيار والجبن.

ثم نقوم بلف الحشو الى شكل دائري "رول" لدمج المكونات سويا، ثم نقطعها الى قطع متساوية بالسكين.