مواد شديدة السمية.. هذه مخاطر تناول الثوم الصيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي
انتشر الثوم الصيني داخل أسواق الخضار والفاكهة والمحلات الكبرى، وربما يقبل البعض على شرائه لجودة مظهره الخارجي، لكن ربما يحتوي هذا الثوم على أضرار صحية للجسم.
يمتاز الثوم الصيني بلونه الناصع، ويخلو من البقع الموجودة على القشرة الخارجية، ما يجذب انتباه الكثيرين لشرائه، وهناك نوعين من الثوم الصيني: عضوي وغير عضوي، وكلاهما يحتوي على مبيدات حشرية ومبيضات، وفقًا لموقع "times of india".
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