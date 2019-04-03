أفكار عصرية لمكياج العروس خلال عام 2019

مكياج عروس 2019 نعلم جميعاً أن ليلة الزفاف هي أحب ليلة من ليالي العمر إلى قلب أي فتاة. هذه الليلة المليئة بالذكريات الجميلة التي لا تنسى. ومع كل الترتيبات التي تسبق هذا اليوم الهام من زينة المكان وكعكة العروس والفستان وغيرها.

قد تغفل العروس أحياناً ضرورة حجز جلسة تجربة للمكياج الذي سوف تختاره يوم حفل الزفاف وتكتفي باختيار الألوان فقط والاتفاق مع خبير المكياج لتحقيق الإطلالة المرجوة في نفس يوم الزفاف. ما لا تعرفينه أن هذه التجربة تمنحك معرفة مسبقة بخبير التجميل الذي سوف تستعينين به وبالتحدث معه وتطبيق المكياج ستتمكنين من معرفة كيف سيكون الشكل النهائي لمكياجك واختيار الإطلالة التي تتناسق مع لون بشرتك.

كما سيكون لديك فرصة مبكرة للحكم على مهارة هذا الخبير بدلاً من ترك الأمور للمفاجأة في أهم يوم في حياتك يمكنك ايضا مشاهدة فساتين زفاف 2019.

مجموعة متنوعة من أفكار عصرية لمكياج العروس لمساعدتك في اختيار الإطلالة التي تنال إعجابك لتجربيها ليوم زفافك.

تميل بعض العرائس إلى تطبيق المكياج الناعم والبسيط دون المبالغة في استخدام درجات الألوان غير المعتادة، حرصاً منهن على الظهور بإطلالة طبيعية رقيقة ولقلقهن لعدم تناسق الألوان الداكنة على بشرتهن.

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فإذا لم تكوني معتادة على الألوان الداكنة أو تلك الصريحة في مكياجك اليومي، ننصحك بألا تجربيه في يوم زفافك للمرة الأولى حتى تكوني مقتنعة تماماً بمظهرك لإلتقاط أجمل الصور.

فيمكنك اتباع الألوان الوردية الناعمة لأحمر الشفاه بدرجاته الجذابة، أما ظلال الجفون يكون بأفتح درجة من نفس اللون أو يمكنك إضافة درجات الوردي الداكنة واستخدمي محدد العيون الأسود لإبراز عينيك بشكل هادىء.

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