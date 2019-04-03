نصائح لعلاج الشعر التالف من كثرة استخدام "الكرياتين" وكريمات الفرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

انتشرت، مؤخرًا، ظاهرة لجوء بعض السيدات إلى استخدام الكرياتين وكريمات الفرد للحصول على شعر ذو ملمس ناعم وأملس، وهو ما قد يسبب أضرار بالغة للشعر.

وقال خبير العناية بالشعر، أحمد لطفي، إن استخدام الكرياتين والبروتين من أماكن غير موثوقة، وبأسعار رخيصة يؤدي إلى تلف وتساقط الشعر ويصل الأمر عند بعض النساء إلى تساقط شعرهن بالكامل.

وأضاف خبير العناية بالشعر، في تصريحات لمصراوي، أن سعر الكرياتين الأصلي الذي لا يحتوي على "الفورملين" يبدأ من 6 آلاف جنيه، ويمكن اكتشافه عن طريق وضع القليل منه على "البيبى ليس"، وفي حالة خروج الكثير من البخار مع نزول دموع من العين، تأكدي على الفور أنه غير أصلي ويحتوي على نسبة عالية من الفورملين.

ونستعرض لكم عدة نصائح لعلاج الشعر التالف الناتج عن استخدام الكراتين والبروتين:

1- تجنبي تعرض الشعر للحرارة القوية، إذ يحتاج لفترة من الراحة بعد تعرضه للمواد الكيمائية، لذا يفضل الابتعاد عن السيشوار وجميع مجففات الشعر، وتركه على طبيعته.

2- عليك قص شعرك بانتظام للتخلص من الشعر التالف والسماح بنمو شعر صحي ولامع.

4- يفضل ترك الشعر منسدل معظم الوقت، وخاصة خلال النوم، وعند ربطه اختاري ربطات الشعر من القماش وليس من المعدن.

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5- علاج الشعر عن طريق الخضوع لجلسات كولاجين و ميزوثيرابي.

6- يمكنك الاستعانة ببعض الوصفات الطبيعية للحصول على شعر ناعم دون اللجوء للكراتين:

- ماسك المايونيز

ضع ملعقة كبيرة من المايونيز مع القليل من زيت اللافندر، على الشعر لمدة 20 دقيقة، ثم اغسليه بالماء البارد والشامبو.

- ماسك زيت الزيتون

ضع زيت الزيتون مع العسل على نار هادئة، ثم ضعيه وهو دافئ على فروة الرأس، يفضل وضع غطاء من البلاستيك على الشعر لمدة 30 دقيقة، ثم غسل الشعر جيدًا بماء بارد.

- ماسك البيض:

يعتبر البيض مصدراً غنياً بالبروتين، وبديل طبيعي للكرياتين، ضعي ثلاث بيضات مع ملعقتين من زيت الزيتون وملعقةً من العسل، اتركى الماسك لمدة نصف ساعة، واحرصي على وضع غطاء شعر من البلاستيك.