قرار جديد يمنع ممارسة الجنس أعلى برج إيفل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يتجه عدد كبير من الأشخاص حول العالم، إلى العاصمة الفرنسية باريس، للاستمتاع وقضاء أوقات مميزة ومشاهدة معالم عاصمة النور وخاصة برج إيفل الشهير.

وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، ذكرت أن موظفي برج “إيفل” في باريس، حذروا زواره من ممارسة الجنس أعلى قمة البرج، وذلك حسب ما أدلى به مصدر في المكتب الإعلامي للبرج.

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المصدر قال في تصريحات له: إن ممارسة الجنس في قمة برج إيفل، كأي مكان عام آخر، هي خرق للقانون الفرنسي، لذا يتوجب علينا الاتصال بالشرطة في حال حدث ذلك.

المصدر الفرنسي لم يذكر المادة القانونية التي تنص على عدم ممارسة الجنس في الأماكن العامة، أو العقوبة التي تواجه من يفعل ذلك.. وعند سؤاله عما إذا مارس أحدهم الجنس في قمة البرج سابقا، كانت الإجابة: “لا نعلم، ربما.. لكن أحدا لم يرصد أثناء قيامه بذلك”.

يشار إلى أن برج إيفل الشهير والمعلم الفرنسي العالمي، كان قد احتفل بعيده الـ 130، إذ تم انتهاء تشييده وافتتاحه رسميا، في 31 مارس 1889.