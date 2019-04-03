طريقة عمل سلطة الفاصوليا الخضراء

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سلطة الفاصليا الخضراء من الأطباق اللذيذة التي ينجذب إليها الأطفال فنقدم لك اليوم طريقة سهلة لعمل سلطة الفاصوليا في المنزل.
المكونات
200 جرام فاصوليا
ملعقة ثوم مفروم
2 ملعقة كبيرة زيت
ملح وفلفل "حسب الرغبة"
بصلة مقطعه حلقات
طريقة التحضير
يشوح الثوم في الزيت على نار هادئة مع الملح والفلفل ثم يضاف إليه حلقات البصل.
تضاف الفاصوليا للمزيج السابق، وتشوح لمدة 7 دقائق حتى يتغير لونها.
تترك السلطة لتبرد بالثلاجة ثم تقدم بجانب الطعام.
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