منى زكي تلفت أنظار الجمهور بـإطلالة شبابية مدون عليها شعر باللغة العربية الفصحى

نشرت الفنانة منى زكي، مجموعة صور جديدة بإطلالة "كاجوال" مزينة ببيت شعر باللغة العربية، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "زكي" بـ"تيشرت" أبيض مدون عليه بيت الشعر "تجري الرياح كما تجري سفينتنا.. نحن الرياح ونحن البحر والسفن"، مع بنطلون "جينز" قاتم اللون، وشعر قصير مصحوبة بنظارة شمسية ذات عدستين دائريتين، في 10 صورة مختلفة للإطلالة نفسها، معلقة: "أفضل تيشرت لدي الآن".

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي حصدت على مايزيد عن 100 ألف تسجيل الإعجاب، بالإضافة إلى آلاف التعليقات من فنانات ومتابعيها، حيث قالت الممثلة السورية كندة علوش: "أنا بحب ذلك الاقتباس بشدة"، فضلًا عن تعليقات متغزلة في طلة "منى" من ياسمين عبدالعزيز وجميلة عوض وأيتن عامر.

Advertisements

يذكر أن منى زكي مرشحة لبطولة فيلم "ترانيم إبليس"، أمام الفنان أحمد السقا، والمقرر بدء تصويره، خلال الأيام القليلة المقبلة، ويشارك في بطولة العمل مصطفى شعبان، وجار التعاقد مع باقي فريق العمل.

بالصور منى زكي تُخفي وجه ابنها في أحدث ظهور لهما

​