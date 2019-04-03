بالصور| "مدونة سفر".. حسناء أربعينية بروح شبابية

رغم تجاوز عمرها الأربعون إلا أن الحسناء الأسترالية تبدو كأنها في العشرينات من عمرها، فالرياضة ومغامرات السفر هي متعتها الوحيدة التي تحافظ من خلالها على مظهرها.

شوتعد دانييل جرينتري هي مدونة السفر الشهيرة، صاحبة الـ46 عامًا، بدأت شغفها بالسفر منذ أن كان عمرها 18 عام، بحسب ما ذكرته "سبوتينك".

وتصف مدونة السفر أنها بدأت في توثيق رحلاتها على حسابها على "إنستجرام" منذ 3 سنوات، وذلك بعد رحلتها إلى جزر المالديف مع زوجها، فهي الآن لديها 90 ألف متابع.

زارت "دانييل" 70 دولة، وتتبع نظام غذائي صحي، وتشارك متابعيها في نصائح للياقة البدنية، فهي تصف مظهر جسدها حاليًا أفضل بكثير مما كان عليه منذ 20 عام.

Advertisements

وتابعت "مدونة السفر" بأنها ورثت عن والدها جينات الشباب، كما أنها تتبع نظام غذائي صحي يساعدها في الحفاظ على شبابها، فهي تكثر من تناول الفاكهة والخضروات والسمك، والقليل من الأطعمة الصناعية.

كما أن المرأة الأربعينية اعتادت ممارسة السباحة واليوجا، وتقلل من استخدام مستحضرات التجميل، وتستخدم واقي الشمس.

​