الهند: "شامبو جونسون آند جونسون للأطفال" غير آمن ويحوي مواد مسرطنة

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

كشفت السلطات الرقابية بولاية راجستان شمال غرب الهند عن فشل عينات شامبو الأطفال "جونسون آند جونسون بيبي" قد فشل في اجتياز اختبارات الجودة بعد أن تبين في نتائج التحقيق أنها تحتوي على "مكونات ضارة"

وقالت السلطات في الولاية المذكورة إنه تم العثور في نتائج الاختبار على مادة الفورمالديهايد المسرطِنة (وهي عبارة عن غاز عديم الرائحة يستخدم في صناعة مواد البناء والعديد من المنتجات المنزلية) إضافة إلى مادة الأسبستوس التي هي أيضا من المواد المسرطنة المعروفة، حسب ما جاء في موقع" euronews".

كما لفت المحققون إلى أن الشركة الأمريكية المصنعة للمنتج كانت أيضا تعلم جيدا أن مسحوق التلك للأطفال كان يحتوي على هذه المادة، لكنها فشلت في إبلاغ الزبائن لأكثر من ثلاثة عقود.

وأصدرت ولاية راجستان تحذيرا عاما للمواطنين وطالبتهم بعدم استخدام هذا المنتج لاحتوائه على مواد كيميائية خطرة.

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التقرير الصادر عن المنظمة بتاريخ 5 آذار/مارس أتت نتائجه بعد بضعة أشهر فقط من بدء السلطات الهندية تحقيقًا في معرفة ما إذا كان المسحوق يحتوي على الأسبستوس.

هذا وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق أنها استأنفت تصنيع المنتج بعد أن اكتشفت الاختبارات الحكومية في الهند عدم وجود مادة الأسبستوس في المنتج.

سيريلنكا توقف بودرة الأطفال "جونسون آند جونسون بيبي"

هذا وكان مسؤولان حكوميان وموزع محلي لمنتجات شركة جونسون آند جونسون بيبي قد أعلنوا في وقت سابق أن سريلانكا أوقفت استيراد بودرة الأطفال التي تنتجها الشركة حتى تثبت خلوها من مادة الأسبستوس المسببة للسرطان، مشيرا إلى أنه الممكن بيع مخزون المنتج الموجود في سريلانكا إلا أنه لن يكون هناك أي واردات جديدة من بودرة التلك.