بالأسعار| تعرف على أشهر مجوهرات ربيع 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ميرنا عادل

تختلف صيحات الإكسسوارات والمجوهرات من فصل إلى الآخر، مثلما تختلف موضة الأزياء، إذ انتشرت بعض صيحات المجوهرات في عروض أسابيع الموضة في أمريكا ولندن لربيع وصيف 2019.

وسيطرت على أسابيع الموضة لهذا الموسم القلادات أنيقة والأطواق الكلاسيكية، مستوحاة من فترة الثمانينات، لتتمتعي بإطلالة جريئة ومميزة:

أقراط سواروفسكي " swarovski "



هي أقراط طولية مصنوعة من المعدن المطلي بالروثينيوم، وعلى هيئة قصاصات من أطوال مختلفة، ومطعمة بالكثير من البلورات الكرستالية اللامعة، وينصح بارتدائها مع إطلالة كاجوال شبابية، سعرها 1575 جنيه مصري.

أقراط مياو مياو " Miu Miu" الملونة:



مصنوع من الفضة، على شكل ألوان قوس قزح، تتخذ شكل الأقراط دائرة فضية من الأعلى متدلى منها أفرع طولية ملونة في آخرها بلورات شفافة، يبلغ سعرها 6650 جنيه مصري.

أقراط أليساندرا ريتش"Alessandra Rich":

الأقراط مصنوع من الفضة والكريستال، يبلغ سعرها 8312 جنيه مصري، تغلب عليها الإطلالة الملكية الكلاسيكية، وعلى الرغم من أن التصميم مستوحى من موضة الثمانينات إلا أنه مازال يخطف الأنظار بطلته.

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أقراط شاشي " SHASHI":



وهي عبارة عن أطواق نحاسية مطلية بالذهب عيار 18 محاطة ببعض قطع اللؤلؤ، ويبلغ سعرها 1220 جنيه مصري.

أقراط ميزوكي" Mizuki":



طولها 5 سم وعرضها 1.5سم، منحوتة برشاقة على شكل بيضاوي، ومطعمة بحبة لؤلؤ في آخر الأقراط، سعر القرط 10900 جنيه مصري.

أقراط مانجو " mango":



وهي أقراط ذهبية اللون ومطعمة باللؤلؤ صغير، وتعتبر سعرها بسيط بالنسبة لحجم الأقراط حيث يبلغ 430 جنيه مصريا.

قلادة ولد برلين"WALD Berlin ":



مستوحى تصميمها من البحر وقواقعه من فترة التسعينات للقرن الماضي، فهي ذهبية ومطعمة ببعض القواقع الرقيقة، يبلغ سعرها 3750 جنيه مصريا.

أقراط أني لو" in lu"



وهي أقراط معدنية مطلية بذهب عيار 18 ومتدلية منها اللؤلؤ على شكل قوقعة صغيرة مع ترصيعه بالمحار، يبلغ سعره 5170 جنيه مصريا.

أقراط كارولينا هيريرا" Carolina Herrera ":

يبلغ سعرها 12 ألف جنيه مصري، وتمييز بالجرأة بسبب ألوانه المتعددة، فهو مكون من اللؤلؤ، على شكل قلب بألوان قوس قزح.