أزياء محتشمة وعصرية تستقبلين بها رمضان 2019 من الفاشينيستاز

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 أبريل 2019 04:33 مساءً - اقترب رمضان وكما نعلم جميعنا فإنّ اطلالاتنا في هذا الشهر، تتجه نحو النمط المحافظ والمحتشم، ولهذا فقد جمعنا لكِ بعض أفكار ازياء محتشمة لكن عصرية في الوقت ذاته من أشهر الفاشينستاز العربيات، لتستوحي منهنّ اطلالات لافتة تتألقين بها في مختلف مناسبات رمضان 2019، وإليكِ بعض الأمثلة.



إعداد: هلا جرجورة





ديما الأسدي في فستان ميدي مع جاكيت بليزر:



شاهدنا ديما الأسدي في أحد المشاوير الصباحية، وقد نسقت "لوك" محتشمًا وعصريًّا، اختارت فيه فستان ميدي بقصة القميص من “فندي” Fendi، واعتمدت معه جاكيت بليزر باللون الأحمر الحيوي، وحذاءً وشنطة يد صغيرة من الجلد باللون الأبيض.



نهى نبيل في لوك كاجوال في البنطلون مع السويتر:



اختارت نهى نبيل اطلالة كاجوال وعملية، والأهم من كل ذلك أنها محتشمة، ولهذا من الممكن أن تكون خيارًا مثاليًّا لاطلالة في رمضان، عبارة عن بنطلون قماشي بنقشة الكارو، نسقت معه سويتر باللون الأبيض بتصميم شبابي، وشنطة يد باللون الرمادي من “سيلين” Celine وحذاءً بتصميم عصري من “غوتشي” Gucci، وقد أكملت اللوك ببعض المجوهرات ونظارات شمسية.





دانا والي في لوك مسائي في التنورة الماكسي:



أما دانا والي، فقد نسقت "لوك" مسائيًّا أنيقًا، في التنورة الماكسي التي اختارتها مزينة بالكسرات ومعرقة بالرسومات، وقد نسقت معها "توب" أنيقًا باللون الأسود، زينتها بحزام على الخصر من الجلد، وأكملت اللوك بشنطة يد من “غوتشي” Gucci، وحذاء أنيق باللونين البيج والأسود.

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فاطمة المؤمن في بدلة بتصميم ربيعي:



من الخيارات المميزة العصرية والمحتشمة التي من الممكن اعتمادها في شهر رمضان، هي البدلات الرسمية، وقد شاهدنا فاطمة المؤمن وقد اعتمدت اطلالة ربيعية مميزة في بدلة رسمية باللونين الأزرق والأبيض، عبارة عن بنطلون وجاكيت بليزر، وقد نسقت معها شنطة يد باللون الأبيض، وحذاءً بكعب عالٍ من البلاستيك الشفاف.



خيارات أزياء محتشمة وعصرية لتستقبلي بها شهر رمضان 2019 من الفاشينيستاز العربيات، شاهدي الصور واستوحي ما يُعجبكِ.

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