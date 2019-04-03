كيم كارداشيان تختار البناطيل الضيقة حصرًا.. فما هو السر؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 أبريل 2019 04:33 مساءً - كيم كارداشيان Kim Kardashian صاحبة الاطلالات المثيرة للجدل، تختار مؤخرًا موضة البناطيل الضيقة بشكل دوري، وأغلب هذه البناطيل تحمل توقيع زوجها وعلامته التجارية الشهيرة Yezzy، وفيها طابع رياضي جريء، ولاسيما من ناحية ألوانها والمواد المطاطية المصنوعة منها، والسر في اختيار كيم لهذه البناطيل، هو أنها تعشق أن تُبرز قوامها الممتلئ من خلال الأزياء الضيقة، وفي مختلف المناسبات الكاجوال منها والرسمية، وإليكِ بعض أبرز اطلالاتها في البناطيل المطاطية التي اختارتها مؤخرًا.



تنسيق باللون اللؤلؤي اعتمدته كيم كارداشيان:



في أحد المشاوير الصباحية مؤخرًا، شاهدنا كيم كارداشيان Kim Kardashian وقد اختارت تنسيقًا لافتًا في البنطلون المطاطي الضيق، الذي اعتمدته باللون الأبيض اللؤلؤي، وقد نسقت معه جاكيت بومبر وحذاء كاحل قماشيًّا من اللون نفسه أيضًا.



البنطلون المطاطي بأسلوب كيم كارداشيان:



في اطلالة صباحية أخرى، شاهدنا كيم كارداشيان Kim Kardashian وقد اختارت تنسيقًا باللون الكاكي، عبارة عن بنطلون مطاطي ضيق، وسترة رياضي من القطن، وقد أكملت اللوك بجزمة عالية بتصميم مبتكر من جلد الأفعى.





الأسود خيار كيم كارداشيان:



شاهدنا كيم كارداشيان Kim Kardashian أيضًا في لوك باللون الأسود، جمعت فيه بين الأسلوب الرياضي الكاجوال مع لمسات من الأناقة، حيث نسقت سروالًا مطاطيًّا ضيّقًا، مع سترة رياضية باللون الأسود، وحذاء كاحل بكعب عالٍ مع مقدمة مدببة باللون الفضي.

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اطلالة عصرية باللون الفضي اعتمدتها كيم كارداشيان:



في أحد المشاوير المسائية، شاهدنا كيم كارداشيان Kim Kardashian وقد اختارت اطلالة عصرية ذات طابع فضائي، وكانت عبارة عن سروال مطاطي ضيق، مع توب من دون أكمام، وحذاء بكعب عالٍ، وجميعها باللون الفضي المعدني.



شاهدي اطلالات كيم كارداشيان في البناطيل المطاطية، واخبرينا رأيكِ بهذه الموضة.

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