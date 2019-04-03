عبايات حرير طبيعي لإطلالة ناعمة بلا حدود

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 أبريل 2019 04:33 مساءً - خامة الحرير الناعمة من أكثر الأقمشة التي تفضلها المرأة، فهي تعبّر بشكل كبير عن أنوثتها الطاغية، وتُبرز جمالها ونعومتها، وبـ تصاميم العبايات هناك الكثير من الموديلات المختلفة بعبايات حرير طبيعي، التي تمنحكِ اطلالة ناعمة بلا حدود، جمعناها لكِ في "الخليج 365.نت"، من أشهر ماركات العبايات.





عبايات حرير طبيعي مع الكشكش لاطلالة شبابية

تصاميم الكشكش Ruffles ستكون رائجة بشكل كبير هذا الربيع، فلِمَ لا تعتمدينها مع العبايات كهذا الموديل من Abaya guin عبايه جون ، باللون الأسود، مع الكشاكش على الأكتاف ومنطقة الصدر، ولكننا لا ننصح بها الصبايا الممتلئات من هذه المنطقة، حتى لا تبدي بوزنٍ زائد، نسقيها أيضًا مع حجاب باللون الأسود للمسة بسيطة وهادئة.







عبايات من خامة الحرير بألوان ناعمة

الذوق الرقيق والهادئ سيجذبه بشكل كبير الألوان الأنثوية، فما بالكِ إن اعتمدتِها مع العبايات المخملية كهذا التصميم من عباية بوتيك Abayas Boutique، للعباية المفتوحة، نسقيها مع الجينز وطرحة بيضاء، مثالية لأجواء الربيع، وستكون رفيقتكِ طوال اليوم.





عبايات حرير طبيعي مطرزة أساسية بخزانتِك

العبايات المطرزة أصبحت قطعة لا يمكن الاستغناء عنها بخزانة أيّ صبيّة، كهذا الموديل من عباية دثر Dothr Abayas باللون الأزرق الكحلي، مع تطريزات الورود على منطقة الكتف، بألوان متدرجة منها، لتختاري معها لون حجاب مخمليًّا أو أبيض، لكنّ الأفضل الدرجات الفاتحة لتُبرزي خامة الحرير اللامعة، وصندلًا مفتوحًا بكعب قصير.

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عبايات حرير طبيعي بأكمام واسعة لاطلالة مريحة

غالبية الصبايا تبحث عن هذه القطعة المريحة التي تناسب أوقاتكِ العاجلة، ومشاويركِ المفاجئة، لهذا ننصحكِ باعتماد العباية المفتوحة مثلًا مع الأكمام الواسعة أو عبايات الفراشة، مع خامة الحرير المنسدلة التي تضيف إليكِ لمسة الأناقة حتى وأنتِ في عجلة من أمرِك، كهذا الموديل من Al Sultana Abaya عبايات السلطانة...

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