قومي بتصميمه بنفسك! حملة آغنر #NAMEYOURSTRAP

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 أبريل 2019 04:33 مساءً - الأحزمة تضيف الحماسة إلى أي حقيبة! زيدي من جمال حقيبة آغنر الخاصة بك مع حزام آغنر الذي يليق بها.



آغنر سوف تقوم بتطوير تصميم أحزمة الحقائب و تقدم حملة "NAME YOUR STRAP". سيصبح بإمكان محبي الحقائب في شهر أبريل 2019 أن يصمموا أحزمتهم في جميع أنحاء دول الخليج من خلال إضافة رسالة مميزة. يمكن إختار الألوان الأساسية من بين أربعة الوان: النود، العنابي، الأبيض و الأسود. بعد ذلك يمكن لمحبي الحقائب أن يضعوا لمسة خاصة إلى حزامهم عن طريق إضافة مجموعة من الأحرف، الأرقام، شعار "A" من آغنر أو قلب أحمر بحد أدنى رمزين و بحد أقصى 10 رموز على واحد من الألوان الأربعة المتوفرة.

الحافة و الجهة الخلفية للحزام سوف تظهر بنفس اللون الذي تم إختياره. سواء كانت الرموز المختارة هي الأحرف الأولى لاسمك أو كلمة كاملة حتى 10 حروف، يمكن تثبيت الرموز على الجهة اليمنى, الوسط أو الجهة اليسرى من الحزام. القطع المعدنية هي باللون الذهبي.

حقائب نسائية صغيرة على طريقة النجمات



صنع في إيطاليا: تم تصنيع الأحزمة عن طريق الخياطة اليدوية في إيطاليا من قبل شريك في التقاليد. كل الرموز يتم صناعتها من جلد البقر الناعم و يتم خياطتها يدويا. الأطراف يتم طلائها يدويا في خطوات متعددة, مما يجعلها قطعة اخرى مصنعة يدويا تنضم إلى مجموعة آغنر.

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