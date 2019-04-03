هدية تطيح برئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم من منصبه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تقدم رينهارد غريندل، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، باستقالته من منصبه؛ وذلك بعد سلسلة من الفضائح آخرها تلقيه هدية بقيمة 6 آلاف يورو من نائب رئيس الاتحادين الأوكراني والأوروبي، غريغوري سوركيس.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب”، فقد واجه رينهارد غريندل البالغ من العمر 57 عاما، ضغوطات كبيرة بسبب قبوله ساعة فاخرة من رئيس الاتحاد الأوكراني للعبة.

غريندل – الذي عانى من الضغط منذ الخروج المخيب للمنتخب الألماني من الدور الأول لنهائيات مونديال روسيا 2018 الصيف الماضي – أكد في بيان له، أنه تلقى الهدية وأنه لن يكمل فترة ولايته التي تبلغ ثلاث سنوات.

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رئيس الاتحاد الألماني المستقيل، تعرض لانتقادات من لاعب الوسط التركي الأصل مسعود أوزيل، الذي أكد أنه اعتزل دوليا بسبب المعاملة العنصرية بحقه من الاتحاد الألماني والمسئولين عن المنتخب.

غريندل قطع مقابلة مع مذيع قناة “دويتشه فيله” مارس الماضي بعد أن رفض الإجابة على أسئلة حول كأس العالم 2022 في قطر.

مجلة “در شبيغل” الألمانية، ذكرت أن غريندل أخفى نحو 78 ألف يورو من المداخيل التي تلقاها من الفروع التابعة للاتحاد الألماني في عامي 2016 و2017.

كانت تقارير إعلامية ألمانية قد أشارت إلى أن المدافع الدولي السابق كريستوف ميتسلدر البالغ من العمر 38 عاما، مرشح لخلافة غريندل.