ساحر أمريكي شهير يواجه اتهامات بالاعتداء الجنسي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الساحر الأمريكي الشهير ديفيد بلين، إلى اتهامات بشأن اعتداء جنسي، وتحقق الشرطة الأمريكية، في مدينة نيويورك، في هذه الاتهامات.

ووفقا لما ذكرته “سكاي نيوز”، فإن رئيس المباحث في شرطة نيويورك، ديروت شيا، أكد أنهم يبحثون في الاتهامات الموجهة إلى الساحر البالغ من العمر 45 عاما.. ورفض شيا التعليق على ما إذا كان المحققون يعتزمون مقابلة بلين بهذا الخصوص، في وقت لم يتم توجيه الاتهام إلى الساحر الأميركي بشكل رسمي حتى الآن.

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اسم الساحر بلين، كان قد اشتهر أواخر التسعينيات من القرن الماضي، مع نجاحات باهرة تظهر قدرته على التحمل وإبهار الكثير من الناس بما يعرف بـ”سحر الشارع”.

بلين اشتهر بقيامه بعدد كبير من التحديات الفيزيائية الغريبة، مثل البقاء تحت الماء لمدة 3 أيام، والدفن حيا لمدة أسبوع.. كما حقق نجاحا باهرا في التلفزيون الأمريكي من خلال برنامجه الأول “ستريت أوف ماجيك” في عام 1997.

يشار إلى أن عارضة سابقة كانت قد اتهمت الساحر الأمريكي ديفيد كوبرفيلد (62 عاما)، في يناير 2018، بالاعتداء جنسيا عليها،, حين كانت قاصرا.. وذكرت العارضة أن كوبرفيلد قام بتخديرها، والاعتداء عليها جنسيا عام 1988، وذلك خلال مشاركة في تحكيم بمسابقة للعارضات في اليابان.