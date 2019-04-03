بالفيديو| رانيا يوسف تؤدي التمارين الرياضية على العجلة: صباح النشاط

تحرص رانيا يوسف دوما على نشر لقطات لها من تأدية التمارين الرياضية، حيث تحرص على لياقتها البدنية، وشاركت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو جديد لها داخل صالة الألعاب الرياضية، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مع متابعيها وعلقت عليه قائلة: "صباح النشاط والرياضة".

وظهرت "رانيا" خلال المقطع بملابس رياضية، مرتدية بنطلون رمادي و"توب" أصفر، وهي تؤدي تمارين رياضية على العجلة، أظهرت لياقتها البدنية.

وكانت رانيا يوسف قد كشفت عن يومياتها داخل "الجيم"، بأحد الحلقات السابقة من برنامجها "More about Rania"، وقالت إنها تواظب على الذهاب إلى الجيم 5 مرات أسبوعيا، إذا لم يكن لديها عملا تقدمه، ولكن إذا كان لديها عمل تذهب إلى الجيم في أوقات قليله حسبما يتوافر لديها الوقت.

وأضافت أنها تذهب إلى الجيم بمفردها دون اصطحاب أحد من أصدقائها، وتقوم بوضع سماعات الأذن، لتستمع إلى الموسيقى خلال تأديتها للتمارين الرياضية، وتجعل هاتفها "صامت" لمنع إزعاجها عن التمرين.

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وأشارت إلى أنها تقوم بتجميع عدد من الأغاني بمختلف الأصوات والاستماع إليها داخل الجيم أثناء تأديتها للتمارين الرياضية، كما أوضحت أنها تقوم بالذهاب للجيم في فصل الشتاء، نتيجة لزيادة وزنها في هذا الفصل، وأنها عندما تسافر خارج مصر، تقوم بتعويض رياضة الجيم بصعود السلالم والاستغناء عن "الأسانسير"، وتقوم برياضه المشي بشكل كبير.

واختتمت حديثها قائلة: "مشوار الجيم أحلى مشوار أقوم به طول اليوم، ربنا يديمها نعمة ويكفينا شر العين والناس والحسد، ومشوار الجيم ده أهم مشوار في الحياة، هو ده اللي بيظبط الجسم والنوم والأكل".

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