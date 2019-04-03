بعد الفيديو المسيء.. هالة صدقي تنشر صورة جديدة بصحبة منتقبة

نشرت الفنانة هالة صدقي، صورة جديدة لها تجمعها بسيدة منتقبة وابنها أحد البطال الأوليمبيين ومصاب بالتوحد، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عقب أزمة نشر صفحتها الرسمية مقطع فيديو مسيء للوسط الفني.

وعلقت "صدقي" على الصورة، قائلة: "أجمل لقاءت الْيَوْمَ البطل الأوليمبي أيمن ووالدته، اللي اتشرفت بمعرفتهم السنة اللي فاتت، واللي أكد أن مفيش حاجه اسمها إعاقه، وكان اللقاء الثاني في جمعية خاصة بأطفال التوحد، مبروك يا بطل، أيمن حصل على 8 ميداليات ذهبية في بطولة أبوظبي السياحة".

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي حصدت على العديد من تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "بتحاولي تنسينا موضوع الفيديو يا مدام"، و"يومين والناس هتنسى متقلقيش، ومتحاوليش تبرري، لإننا عارفين إنه صوتك"، و"ألف تحية لشخصيتك المحترمة حبيبت قلبي مدام هالة، إنتي أطيب فنانة".

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وألتقطت الفنانة الصورة بصحبة "أيمن" ووالدته، خلال احتفالية مبادرة "إيد بتسلم إيد" مساء أمس، والتي أطلقتها الجمعية المصرية لمرضى التوحد "أوتيزم".

أثارت الفنانة هالة صدقي جدلًا واسعًا، عقب نشرها فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، يحمل تسجيل صوتي، يتضمن إهانتها للعاملين معها في مسلسل "بركة"، موضحة أنها لم تصف الوسط الفني والفنانين بحثالة المجتمع أو الجرابيع، إلا أنها حذفته من صفحتها سريعًا، مؤكدة في العديد من التصريحات الإعلامية أنه "فيديو مفبرك".

وأوضحت صدقي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أنها عندما أعادت سماع الفيديو مرة أخرى، أيقنت أن الصوت ليس صوتها ولا أسلوبها في الحديث أيضًا، مؤكدة أن الإساءات التي ظهرت في الفيديو قد تُصدق حال اعتزالها الفن، ولكن هي ما زالت فنانة، متابعة: "أنا مسيحية مش هقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن الكلمة دي مش بتجري علي لسان المسيحيين زي اللي حصل في الفيديو، أنا مش بهرز بكلام زي ده لأن الكلام ده مش نوعية هزاري".

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