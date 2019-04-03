للمحجبات.. نسقي إطلالتكِ الصيفية من أبرز الصيحات العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

تعاني المرأة المحجبة من الصعوبة في تنسيق إطلالتها بما يواكب الموضة العالمية، فتلجأ للأزياء العملية البسيطة.. لذلك نستعرض لكم طرق تنسيق إطلالتك من أبرز صيحات الموضة العالمية لربيع وصيف 2019، لإطلالة مريحة وأنيقة.

- سترة راكبي الدراجات النارية الخفيفة:

من أبرز صيحات الموضة التي تناسب المرأة المحجبة، ويمكنك ارتداؤها مع الفساتين الطويلة، واختيار حجاب كلاسيكي، أو تنسيقها مع بنطلون أسود من الجلد، وتوب أبيض اللون.

- الكروشيه:

يعد الكروشيه من أبرز الصيحات الرائجة في ربيع صيف 2019، ويمكنك اختيار فستان طويل باللون الأبيض، أو اللون الكروشيه المتداخلة لإطلالة ربيعية مميزة، أو تنسيق بلوزة مع بنطلون فضفاض لإطلالة عملية.

- صيحة Slit:

يمكنك ارتداء الفستان الطويل مع الفتحتين على الجانبين، مع ليجن أسود اللون، أو قميص بصيحة Slit مع بنطلون من الدنيم.

-البدل ذات الخطوط الطويلة:

من أكثر الصيحات المناسبة للمحجبات هذا الموسم، والتي تجعلك تبدين أطول وأنحف. ويمكنك ارتدائها مع الحجاب بالألوان الكلاسيكية لإطلالة مناسبة في النهار، أو ارتدائها مفتوحة مع إكسسوارات وحذاء بالكعب العالي لإطلالة ملفتة وأنيقة.

- بنطلون الخصر العالي:

اختاري بنطلونًا بخصر عالي فضفاض مع توب متوسط الطول، وارتدي كارديجان منقوشًا طويلًا، مع الحجاب باللون النيود، أو البلوزة الطويلة بنقشة الكارو الملونة.

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- القميص المنقوش:

عند اختيار القميص المنقوش عليك تنسيقه مع بنطلون أو تنورة سادة للظهور بإطلالة ناعمة غير مبالغ فيها، وبليزر باللون الحيادية.

- البدل الفضفاضة والبليزر الطويل:

اعتمدي البدل بخامات خفيفة باللون جريئة كالزهري والأحمر وارتدي الحجاب بالألوان الترابية، ويمكنك ارتداء البليزر الطويل الذي يشبه الفستان مع بنطلون باللون الأسود وتوب باللون البرتقالي.

-الكارديجان:

من القطع الأساسية التي تناسب المرأة المحجبة في مختلف الأوقات، فيمكنك تنسيق الكارديجان القطن مع بنطلون جينز وتيشرت باللون الباستيل لإطلالة حيوية، أو اختيار الكارديجان المشجر الشيفون الطويل مع فستان وحجاب سادة واكسسوارات بسيطة.

-الإطلالة الإفريقية:

انتشرت الإطلالة الإفريقية بالألون الزاهية وخاصة البرتقالي، والنقشات الملونة، ويمكنك اعتمادها مع بنطلون وبلوزة وتربون من نفس الدرجة لإطلالة ملفتة ومختلفة.

- الفساتين قصة الكلوش:

اعتمدي الفساتين الماكس بقصة الكلوش التي ظهرت بقوة في أسابيع الموضة العالمية مع بليزر بألوان الكلاسيكية عصرية.

- الألوان الحيادية:

سيطر الأسود والأبيض على معظم عروض الأزياء العالمية، لذا يمكنك تنسيق جيب واسع مع بلوزة باللون الأبيض، وبعض الإكسسوارات الفضية، أو اختيار بنطلون أبيض اللون مع توب باللون الأسود مع كارديجان باللون الأسود والأبيض.