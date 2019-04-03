كعب الهررة بأسلوب الباندانا.. صيحة جديدة تجتاحُ إنستغرام!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مما لا شكّ فيه، أنّ تأثير مواقع التواصل الإجتماعيّ، قد وصل إلى خزانات الأزياء، ففي كلّ موسم تظهر صيحات جديدة، وتنتشر كالنّار في الهشيم، لتُصبح جزءًا أساسيًا من خزانة كلّ أنيقة. وأحدث هذه الصّيحات، كعب الهررة بأسلوب الباندانا، فهو حذاء من المؤكد أن تريه في كلّ مكان هذا الموسم.

وتأتي أحذية كعب الهررة بربطة الباندانا، التي أُطلق عليها اسم "Bandana Girl"، مصنوعة من المخمل ،والجلد، والساتان المطبّع، وهي من تصميم المصمّمة باربرا بورغيني من فلورنسا، مؤسّسة علامة جيا كوتور الناشئة، التي بدأتْ تحصد اهتمام روّاد مواقع التواصل الإجتماعيّ.

هذه الصّيحة من الأحذية، هي نتيجة تعاونها مع محرّرة الأزياء أليكس إيغل، صاحبة العلامة التجارية الفاخرة، بورغيني. هذه الأخيرة قد حصلتْ على دعم العديد من المؤثّرات على إنستغرام، من بينهم المؤثّرة الإسكندنافية "Pernille Teisbaek" التي تملك (637) ألف متابع، والبريطانية كارولين إيسى، التي يصل عدد متابعيها إلى (197) ألف متابع.

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بالتّأكيد، من دون منصّة رقميّة واسعة، يمكن الوصول إليها على نطاق واسع، مثل الأنستغرام، فإنّ العلامات التجارية، مثل "Borghini" قد تستغرق وقتًا أطول للوصول إلينا. وممّا لا شكّ فيه، أنّ المتاجر، والعلامات التجارية، تستعمل هذه المنصّة كأداة بحثيّة قيّمة.

وهذه حقيقة، أكّدتها عدّة أساليب مُستوحاة من حذاء باندانا غيرل، والتي طرحتها متاجر أخرى، كمتجر آسوس الذي قدّم حذاء اللوفر المُزيّن بربطة الباندانا، وغيرها.