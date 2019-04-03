أطعمة مهمة للأم وطفلها في فترة الرضاعة

مرحلة الرضاعة الطبيعية هي أحد المراحل الهامة في حياة الطفل، فهي تعزز مناعة الصغير وتحميه من البدانة، وتحتاج الأم المرضعة إلى ما بين 550 و700 من السعرات الحرارية الإضافية في اليوم.
وحثت توصيات منظمة الصحة العالمية على تغذية الطفل من حليب الثدي خلال أول 6 أشهر من عمره، ومن الوجبات الخفيفة التي يجب أن تحرص الأم على تناولها كما ذكرها موقع "Authority Nutrition"، تناول ما لا يقل عن خمس حصص متنوعة من الخضار والفواكه، واختيار الحبة متوسطة الحجم أو ما يعادل كوب طازج أو نصف كوب مطبوخ.
تناول النشويات والكربوهيدرات المتنوعة.
تناول مصادر البروتين قليلة الدهون مثل الدجاج والحبش والسمك والبقوليات بأنواعها كالفول والعدس.
تناول حصتين من الأسماك في الأسبوع على الأقل مع التركيز على الأنواع التي تعد مصدر لـ"لأوميجا 3".
تناول ما لا يقل عن حصتين من منتجات الحليب والألبان يوميا، فهي مصدر غني للكالسيوم والبروتين.
التركيز على السوائل المختلفة، المشروبات الساخنة، العصائر الطبيعية والشوربات وبالطبع الماء بين 6 إلى 8 أكواب، والحد من الكافيين بمعدل كوب من القهوة أو كوبين من الشاي كحد أقصى في اليوم.
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