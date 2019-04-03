طريقة عمل مكعبات مرق الدجاج

مكعب مرق الدجاج هو أحد المكونات التي تدخل في كثير من الأكلات لإعطاء المذاق المميز للطعام، فنقدم لك اليوم طريقة تصنيعها في البيت بشكل أمن. المكونات فلفل أحمر حامي 3 حبات جزر 2 ثمرة طماطم عود قرفة ورق لورا بصلة 1/4 كوب بقدونس قطعة زنجبيل طازجة لتر مرق دجاج كوب زيت كوب دقيق بهارات "ملح، بابربكا، كمون، فلفل أسود، ثوم بودرة، كزبرة مطحونة، كركم، حبهان وجوزة الطيب". طريقة التحضير تقطع جميع المكونات وتوضع في إناء عميق. تضاف الخضروات وورق اللورا والقرفة. Advertisements يصب لتر المرق على المزيج السابق. يغطى الإناء بإحكام ويوضع على النار حتى نضج الخضروات. يذال عود القرفة وورق اللورا من الخضروات. تضرب الخضروات جيدا في الخلاط الكهربائي أو "الهاند بلندر". في إناء عميق يصب كوب الزيت والدقيق وتوضع على النار. يحمر الدقيق حتى يأخذ اللون الذهبي، ثم يضاف اليها الملح،والبهارات مع التقليب المستمر. يضاف خليط الخضروات على مزيج الدقيق ويقلب جيدا حتى يصبح سميك. يدهن قالب بالزيت ثم يصب فوقه المزيج السابق. يدخل الفريزر لمدة ساعة، ثم يقطع لمكعبات صغيرة. وتغلق وتوضع في أكياس بلاستيكية، وتدخل الفريزر مرة أخرى وتخرج عند الحاجة. ​

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