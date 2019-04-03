4 خطوات لعلاج الإصابات الرياضية الخفيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أوردت مجلة "الصيدليات الحديثة" أنه يمكن علاج الإصابات الرياضية الخفيفة ببعض الخطوات البسيطة. وأوضحت المجلة الألمانية أنه يمكن علاج الإصابات العضلية وإصابات المفاصل مثل التورم والالتواء من خلال 4 خطوات سهلة وبسيطة.

- أولًا إراحة الجزء المصاب.

- ثانيًا ثم تبريده ثانيًا.

Advertisements

- وفي الخطوة الثالثة يتم ربط الجزء المصاب بضمادة ضاغطة لمنع المزيد من التورم.

وفي الخطوة الرابعة والأخيرة ينبغي رفع جزء الجسم المصاب أعلى من مستوى القلب، وذلك كي ينخفض ضغط الدم ويتراجع الألم.

أما الإصابات الرياضية الشديدة مثل تمزق الأوتار أو كسور العظام فتستلزم استشارة الطبيب.