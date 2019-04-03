الأواني تتحلى بالألوان في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) أفادت مجلة "المنزل الجميل" بأن الأواني تتخلى في عام 2019 عن اللون الأبيض الكلاسيكي، وتتحلى بالألوان لتضفي لمسة جاذبية وتفرد على المائدة. وأوضحت المجلة الألمانية أن الأواني تزهو هذا العام بالأخضر الداكن أو الأخضر النعناعي “Mint Green”. كما تمزج بعض الأطقم بين أكثر من لون مثل الأزرق مع درجات البني والأحمر. وبالإضافة إلى ذلك، تكتسي بعض أطقم الأواني باللون الأسود أو تمزج بين الأسود والأبيض.

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