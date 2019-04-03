بالصور| إنجي الصالح أصغر عارضة أزياء سورية ترفض العروض الدرامية

رفضت أصغر عارضة أزياء في سوريا إنجي الصالح، والتي تبلغ من العمر19 عامًا، المشاركة في عدة عروض بمسابقات الجمال في سوريا ولبنان، بالإضافة لرفضها قبول عروض التمثيل في المسلسلات الدرامية السورية التي تُعرض عليها.

وأوضحت "الصالح" أن هدفها الرئيسي هو التركيز على مجال عرض الأزياء للوصول للمشاركة بأهم دور عرض الأزياء العالمية، بحسب وكالة "سبوتنك".

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وتلقت "الصالح" عروض كثير، ولكن كانت تقابلهم بالرفض معللةً ذلك بأن ما يُعرض عليها لا يرقى لطموحها الذي يشدها للوصول إلى دور الأزياء العالمية، رغم امتلاكها مقومات ومواصفات عارضات الأزياء العالمية.

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