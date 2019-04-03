بالصور| صافيناز تحتفل بفوز الأهلي على الاتحاد السكندري

هنأت الراقصة صافيناز النادي الأهلى على فوزه في مباراة الأمس، ضد نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الدوري المصري، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وكتبت صافيناز بـ"الفرانكو أراب": "مبروك للأهلي"، مرفقة 4 صور لها من جلسة تصوير قديمة منذ أكثر من عام، طلت خلالها بفستان "أوف شولدرز" أحمر، والذي تميز بأنه متوسط الطول ومنقوش، ومزين بحزام رفيع، بالإضافة إلى حذاء ذو كعب عالِ.
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وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع التهنئة المصاحبة لجلسة التصوير، والتي حصدت خلال الساعات الماضية آلاف تسجيلات الإعجاب، والتعليقات.
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وعقدت بالأمس مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، والتي انتهت لمصلحة الأهلي بهدفين نظيفين، بالجولة الـ27 من الدوري المصري.
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