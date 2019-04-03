بالصور| طفلة أمريكية تنجو من "حادث دهس" أمام منزلها

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تعرضت طفلة أمريكية تدعى لاديرهانا هولمز، ذات الـ9 أعوام، لحادث دهس كاد أن ينهي حياتها، من أمام منزلها بولاية جورجيا الأمريكية، من سائق مراهق كان يقود سيارته بسرعة زائدة عن الحد.
اقتربت سيارة سوداء بسرعة هائلة من الطفلة وصديقتها خلال وقوفهما أمام باب المنزل، ثم لاحظا اقتراب السيارة وحاولت الطفلة الفرار بعيدًا عن السيارة، وبادرت صديقتها بالدخول إلى المنزل، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.
هرب السائق بعدما قام باصطدام الطفلة نتيجة السرعة المتهورة، وهرعت أسرتها لمساعدتها، وبادروا على الفور بنقلها إلى المستشفى للاطمئنان على صحتها.
وأكد الأطباء إصابتها بكسر في الجمجمة وعظمة الحوض وجرح بكتفها ورأسها، إلى جانب تعرضها لحالة صحية حرجة، ووجهت والدة الطفلة التي دخلت في حالة هستيرية من البكاء نتيجة لما أصاب طفلتها رسالة للسائق المتهور وقالت: "لم تساعد طفلتي وكدت تقتلها وأتمنى أن تسلم نفسك".
وتجري الشرطة تحقيقاتها في الحادث المروع، وتحاول بشتى الطرق العثور على السائق المتهور، لتقديمه للمحاكمة لما فعله في حق الطفلة التي كادت أن تلقى حتفها.
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