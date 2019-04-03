بالفيديو| ريم البارودي ترد على شائعات زواجها.. وأمير شاهين: "أنا روحت فين"

ردت الفنانة ريم البارودي على شائعات زواجها مطلع أبريل الجاري، ووصفت الأمر إنه "شائعات بايخة"، خلال فيديو نشرته أحد الصفحات المنسوبة لها.

وكانت "ريم"، صورت الفيديو، داخل سيارة خاصة برفقة أمير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين الأصغر، وقالت "ريم" خلال الفيديو: "أنام وأصحى ألاقيهم جوزوني تلاتة"، ليرد الأخير ساخرًا: "وأنا روحت فين" بحسب ما نشرته الصفحة المنسوبة لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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وكانت شائعات رافقت الفنانة ريم البارودي، مطلع أبريل الجاري، خاصة بعد إعلان النجمين أحمد سعد وسمية خشاب طلاقهما، الأمر الذي أحيى مواقف "ريم" من زواجهما، كون ارتباطها بـ"سعد" قبل زواجه من "سمية" أثار الجدل بعدما أطلقت عدد من التصريحات بشأن زواجهما السري.

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