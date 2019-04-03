بالفيديو| "قومي المرأة" يشيد بأغنية "ست الستات" لأحمد جمال

أشاد المجلس القومي للمراة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بأغنية الفنان أحمد جمال، والتي تحمل عنوان "ست الستات"، الذي قام بغنائها خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وتضمنت كلمات الأغنية الإشادة بالمراة التي قامت بتأليفها الفنانة سلمى رشيد، والتي تغنى بها "جمال". Advertisements وجاءن كلمات الأغنية "ست الستات وما فيش مجالات إلا واسمها علم فيها.. شياله هم بخفة دم وكل الناس ساندة عليها.. سموها حياه أو بر نجاه.. ويا بخته حقيقي اللى مسنداه" ​

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