في تطور جديد في علاقة سمية الخشاب وأحمد سعد، قالت الفنانة في تصريحات نشرها برنامج "MBC Trsnding"، إنها لم تطلق بعد، وذلك في تسجيل صوتي أذاعه البرنامج، ونشره على صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وأضافت "سمية" في تصريحاتها: "أحمد سعد مطلقنيش، أنا اللي رفعت قضية طلاق للضرر، وأنا اللي أخدت القرار ده من 6 شهور"، مؤكدة عدم طلاقها منه بعد.
ورغم ذلك نشرت سمية الخشاب صورا، على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، برفقة حصان، مرتدية خاتم الزواج الماسي الذي أهداه لها أحمد سعد في حفل الزفاف.
وكانت سمية الخشاب، قد طرحت مؤخرا أغنية "بتستقوى"، والتي تحدثت فيها عن العنف الأسري، والضرب الذي تتعرض له الأنثى من زوجها بكافة أشكاله، ولم يمض سوى أسبوعين بعد الأغنية حتى أعلنت في برنامجا تليفزيونيا رغبتها في الطلاق للضرر، ورفعها دعوى قضائية لذلك.
وجاء زواج "سمية" و"سعد" بعد كثير من الجدل الذي أثير حول الثنائي، بسبب علاقة "أحمد" بريم البارودي على مدار سنوات عدة، وخطبته لها وقصة الحب الكبيرة بينهما.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| سمية الخشاب: "أحمد سعد مطلقنيش.. انا اخدت القرار من 6 شهور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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