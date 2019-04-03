أشلي غرهام تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في نيويورك

تُعرف عارضة الأزياء الأميركية، أشلي غرهام، 31 عامًا، بجسدها المذهل وحسها الرائع في اختيار الملابس، حيث تألقت في أفق مدينة مانهاتن، ليلة الأحد، بعد إلقائها خطابًا في مدرسة مانهاتن الجديدة في مدينة نيويورك، عن إعادة تشكيل معايير الجمال، وقد ارتدت معطفًا باللون الأزرق الفاتح.

وكان الجاكيت منتفخًا به درجات مختلفة من اللون الأزرق الفاتح، وارتدت تحته قميصًا باللون الأبيض مربوطًا على بطنها كاشفًا عن جزء منها، والتي تبين أنها حصلت على لون التان، وأبرزت عارضة أزياء ملابس البحر للعلامة التجارية "سبورتس أبوستراتيد"، منحنيات جسدها في بنطال ليغنغ ضيق باللون الأسود، وارتدت صندل بكعب عالي باللون البرتقالي.

وظهرت بمكياج بسيط، حيث أحمر شفاه باللون الأحمر الفاتح، وتركت شعرها البني اللون القصير منسدلًا، وتحدثت أشلي في وقت سابق من اليوم في المدرسة الجديدة مع يونا نياس، محررة الأزياء والموضة في صحيفة "نيويورك تاميز"، ودار الحوار عن تغيير معايير الجمال، وأهمية تمكين المرأة على منصات عروض الأزياء وخارجها.

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ونشرت أشلي رسالة بشأن الحدث الذي حضرته، الاثنين، وقالت: "حظيت بوقت مذهل في المدرسة الجديدة مع محررة صحيفة نيويورك تايمز، ويمكنكم مشاهدة البث الحي المسجل إذا فاتكم الحضور"، وأضافت على الصورة التي نشرتها مقولة لنفسها وهي: "ليس كل شيء سيصبح ملك، إذا فكرت في أنك تستحق شيئًا فربما أنك لا تستحقه".

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كما نشرت أشلي، الاثنين، صورًا على تطبيق "إنستغرام"، من جلسة تصويرية، حيث ارتدت سويتر من شانيل باللون الذهبي، وفي فيديو آخر ظهرت بمكياج مستوحى من موضة السيتنات باللون الأزرق الفاتح، وارتدت سويتر باللون الكريمي مع توب باللونت الوردي والأزرق.

وكشفت النجمة حنطية اللون عن صورة الغلاف الجديد لمجلة "ذا لاست مغازين"، وقد بدت ساحرة في الصورة باللونين الأبيض والأسود، ووجها قريب وخصلات شعرها متساقطة على وجهها، ولم تضع مكياجًا، وفي وقت سابق، نشرت صورة لها وهي ترتدي بكيني باللونين الأزرق والوردي، وترتدي أحذية تزلج، وتستند على باب سيارة فولكس فاجن بيتل.

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