روزي هنتنغتون وايتلي بإطلالة جذابة في بيفرلي هيلز

لفتت عارضة الأزياء الإنجليزية، روزي هنتنغتون وايتلي، الأنظار إليها عندما ظهرت في بيفرلي هيلز، الاثنين الماضي، مرتدية حلة وردية اللون، وظهرت كعادتها، في إطالة ساحرة، وكأنها تمشي على المدرج وهي تتجول في الشارع.

وارتدت رزوي سترة باللون الوردي المشرق "الفوشيا" مع بنطال مستقيم مطابق، ولإظهار أناقة بدلتها، حرصت على عدم ارتداء الكثير من الألوان واكتفت بتي شيرت أبيض وحذاء عال باللون البيج، وأنهت مظهرها بزوج من النظارات الشمسية الضخمة، التي أمسكتها بيديها، وتركت شعرها الأصفر الذهبي منساب على كتفيها.

يُذكر أن روزي، قد أعلنت قبل عامين، أنها تنتظر طفلها الأول من خطيبها جيسون ستاثام، وفي يونيو/ حزيران 2017 رزقت بالابن جاك، وقد تمت خطبة روزي من جيسون في عام 2016، بعد ست سنوات من المواعدة.

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واعترفت رزوي قبل إنجاب طفلها، بأنها ليست لديها أية مخاوف لقبول أي وظيفة في أي لحظة، ولاحقًا كشفت العارضة أن أول شيء يتبادر إلى ذهنها بعد إنجاب طفلها، ما إذا كان الوقت الذي تستغرقه وظيفتها مناسبًا لعائلتها الصغيرة أم لا..

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