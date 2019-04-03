أنواع ماسكرا لا غنى عنها لمكياج عيون ناجح

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 أبريل 2019 10:34 صباحاً - يشكّل مكياج العيون الجزء الأكبر في مكياج الوجه بشكل عام. فعندما تحصلين على مكياج عيون ناجح، ينعكس هذا الأمر على ملامح وجهك كلّها ويمنحك إطلالة متميّزة ولافتة. ولعلّ الماسكرا أحد أهم المستحضرات التي تؤثر في مكياج عينيك، فإذا أسأت استخدامها أو اختيارها، فستفسدين الأمر برمّته.

تتعدّد أنواع الماسكار وتتنوّع من حيث تركيبتها ومفعولها. فهناك الماسكار المطوّلة للرموش والماسكرا التي تزيد من كثافتها، وهناك الماسكرا التي تجمع بين الغرضين. كما أن هناك أنواع ماسكرا ذات تركيبة غنيّة بالزيوت الطبيعية تساعد على تغذية الرموش من جذورها ومنحها مظهراً جذاباً.



ومع كل عام جديد، تظهر أنواع جديدة من الماسكرا التي تقدّمها العلامات التجارية الكبرى، إلا أن هناك بعض الأنواع التي أثبتت فعاليتها في تحسين مكياج عينيك، واستطاعت أن تسجّل نسبة مبيعات هائلة ولا تزال.

1- BareMinerals Lashtopia Mega Volume

ماسكرا بتركيبة غنيّة توفر ما يصل إلى 10 أضعاف حجم الرموش. من اللمسة الأولى ترفع الرموش وتفصل في ما بينها فتمنحها مظهراً جذاباً. كما أنها تغذي الرموش بفضل تركيبتها المعدنية ومكوّناتها المرطّبة.



2- Benefit BADgal BANG!

تدوم هذه الماسكرا لمدة 36 ساعة إذا لم تزيليها بواسطة مزيل مكياج العينين. وهي تمنح رموشك كثافة أكثر بفضل فرشاتها المبتكرة والتي تتحكّم بالرموش من الجذور حتى الأطراف.



3- Diorshow Pump ‘N’ Volume

ماسكرا بتركيبة غنيّة، تتميز بفرشاة ذات تأثير مرتد مع شعيرات فائقة النعومة ترفع الرموش وتسرّحها بأسلوب ساحر يمنعها من التكتّل.

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4- Lancôme Monsieur Big Mascara

تتميز بتركيبتها الكريمية الغنيّة وبفرشاة كبيرة، تنزل على الرموش وتمنحك كثافة تصل إلى 10 أضعاف حجم رموشك الطبيعي.



5- L’Oréal Voluminous Lash Paradise

تتميز هذه الماسكرا بشعيرات ناعمة ومتموّجة، تلتقط الرموش بشكل محكم لتمنحها كثافة لافتة. تركيبتها ناعمة وحريرية تنساب بسهولة وبشكل متساوي.